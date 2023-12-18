В Израиле сообщили о перехвате летевшей из Ливана "подозрительной воздушной цели"

Армейская пресс-служба заявила, что утром в районе приграничного израильского поселка Яара был зафиксирован запуск нескольких снарядов со стороны ливанской территории

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Израильские силы ПВО перехватили в небе над севером страны "подозрительную воздушную цель", проникшую в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших на севере Израиля, некоторое время назад силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая залетела из Ливана на израильскую территорию. Сирена, указывающая на ракетный обстрел, прозвучала из-за обломков от этого перехвата", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром в районе приграничного израильского поселка Яара был зафиксирован запуск нескольких снарядов со стороны Ливана. "Утром артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по ливанской территории. Вдобавок военнослужащие и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической ячейке в Ливане, вооруженной противотанковыми ракетами", - отметили в пресс-службе.