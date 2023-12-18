Находящийся под стражей экс-премьер Пакистана смог записать аудиообращение с помощью ИИ

Письменный призыв к сторонникам озвучили голосом самого Имрана Хана и распространили в соцсетях, сообщает Reuters

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан призвал своих сторонников поддержать эту политическую силу на предстоящих 8 февраля парламентских выборах. Аудиообращение было создано с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) и распространено в интернете.

Как сообщает агентство Reutеrs, ИИ при подготовке подобных обращений был применен впервые в истории Пакистана. Экс-премьер находится в тюрьме по обвинению в нарушении закона о гостайне. Переданный из заключения письменный призыв с помощью технологий искусственного интеллекта был озвучен голосом самого политика и распространен в соцсетях. Чтобы не допустить этого, власти 17 декабря блокировали соцсети по всей стране.

В аудиообращении Хан представил 150-страничный манифест ДЗС, содержащий обещания масштабных реформ в судебной и исполнительной власти, в правоохранительных органах и по отношению к соотечественникам за рубежом. "Активное участие сторонников ДЗС в выборах в парламент Пакистана позволит не только добиться моего освобождения из тюрьмы и возвращения в должность премьер-министра, но и определить судьбу всей страны", - заявил политик.

По информации газеты Dawn, обращение Хана собрало аудиторию в миллион человек в странах Азии, Европы и на Американском континенте.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Он был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного вотума недоверия. В октябре прошлого года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.

В настоящее время Хан находится под стражей по обвинению в разглашении гостайны. Следствие в отношении него началось после того, как 27 марта 2022 года он публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по словам политика, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе своего визита в Москву в феврале 2022 года".