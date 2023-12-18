СБУ в обход военкомата мобилизует жителей Никополя для отправки на херсонское направление

В оперативных службах Херсонской области уточнили, что местных жителей задерживают на улицах города

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прибыли в Днепропетровскую область и начали незаконные мероприятия по мобилизации мужчин для отправки на херсонское направление. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Херсонской области.

"16 декабря 2023 года в связи с высоким уровнем коррупции в военном комиссариате в город Никополь прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ города Киева, которыми без уведомления правоохранительных органов и призывных комиссий начаты мероприятия по мобилизации мужского населения", - сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что местных жителей задерживают на улицах города. "Проводится проверка документов у мужчин от 17 до 60 лет. В дальнейшем этих людей без оформления повесток с применением физической силы "загружают" в микроавтобусы для отправки в войсковые части на херсонское направления. При этом врачебная комиссия и уточнение военно-учетной специальности не проводятся", - пояснили в оперативных службах.

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.

Об одном из недавних случаев незаконной мобилизации сообщило украинское издание "Страна". В его Telegram-канале появилось видео, на котором запечатлено, как несколько работников военкомата вечером окружают на улице мужчину и его спутницу, после чего насильно заталкивают его в стоящий рядом автомобиль, а у женщины выбивают из рук телефон.