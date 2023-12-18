В офисе главы Украины утверждают, что прослушка в кабинете главкома ВСУ была устаревшей

По словам советника главы офиса президента страны Сергея Лещенко, устройство "использовалось украинскими службами еще во времена Януковича"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Прослушивающее устройство, которое было найдено в кабинете, подготовленном для главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, устаревшее, оно использовалось украинскими спецслужбами еще во времена бывшего президента страны Виктора Януковича. С таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

"Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича", - написал он в своем Telegram-канале.

Лещенко уточнил, что устройство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации. "Оно обнаружено в помещении, которое расположено в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться главком вместе со своими коллегами и подчиненными", - отметил советник главы офиса президента Украины. По информации Лещенко, правоохранительные органы изучают происхождение прослушки.

Накануне украинские СМИ сообщили, что в кабинете Залужного и его сотрудников обнаружены прослушивающие устройства. Позже Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о возбуждении уголовного дела. При этом в спецслужбе утверждали, что техника находилась не в кабинете Залужного, а "в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы". Кроме того, по данным СБУ, устройство было в нерабочем состоянии.

18 декабря информацию о находке подтвердили в Генштабе. Там сообщили, что прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Залужного и сотрудников его аппарата. Ранее СМИ сообщали, что устройства для снятия информации нашли в кабинете личного помощника главкома Константина Бушуева. После появления первых новостей о прослушивающих устройствах экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр написала в своем Telegram-канале, что сливы секретной информации из штабов украинского командования происходили уже не раз.

Главком ВСУ также подтвердил находку прослушивающего устройства в своем кабинете. По его словам, техника была найдена не только в его кабинете. Главком не стал высказывать предположения о том, кто стоит за установкой этих устройств, отметив, что в этом будет разбираться следствие. Однако он отрицательно ответил на вопрос, мог ли это сделать кто-то из Генштаба.