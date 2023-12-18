Экс-премьер Италии высказался за мирные переговоры с Россией по Украине

По словам Джузеппе Конте, общественное мнение более не принимает причин происходящего на Украине

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Украина не может одержать победу в противостоянии с РФ, и единственный выход - мирные переговоры. Такое мнение высказал экс-премьер Италии, лидер ныне оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте.

"Победа Украины не наступает, все аналитики и военные эксперты признают, что никакой военной победы над Россией нет на горизонте. Только еще больше осложняется процесс мирного урегулирования", - сказал политик. По его словам, которые приводит агентство ANSA, общественное мнение более не принимает причин происходящего на Украине, оказывающего "столь негативное воздействие на европейскую экономику".

"Когда на восстановление Украины требуются $500 млрд, не считая человеческих потерь и беженцев, это подталкивает к пониманию, что единственный путь - мирные переговоры", - продолжил Конте. "Мирные переговоры не ведут с друзьями, они ведутся с врагами, с терпением и в попытке понять, что необходимо для обеспечения мира и безопасности", - заключил экс-премьер.

Он лично и его партия, которая в определенный момент стала выступать против отправки оружия на Украину, не раз подвергались критике и обвинениям в "пророссийской позиции". В частности, последний раз премьер-министр Джорджа Мелони, выступая в парламенте, заявила, что призывы к устремлению мира - это "игра в пользу РФ".