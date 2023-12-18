Минздрав сектора Газа заявил о необходимости эвакуировать 5 тыс. раненых из анклава

Официальный представитель ведомства Ашраф аль-Кудра отметил, что ситуация в убежищах для перемещенных лиц "катастрофическая из-за распространения болезней и отсутствия медицинской помощи"

КАИР, 18 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 5 тыс. раненых нуждаются в эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава анклава Ашраф аль-Кудра.

"Нам необходимо срочно эвакуировать 5 тыс. раненых", - приводит его слова телеканал Al Jazeera. Аль-Кудра отметил, что ситуация в убежищах для перемещенных лиц "катастрофическая из-за распространения болезней и отсутствия медицинской помощи". Он вновь призвал международные организации предоставить медикаменты и топливо для обеспечения работы больниц.

1 декабря армия Израиля обвинила радикальное палестинское движение ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии. 16 декабря Минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибли более 19 тыс. человек. По данным Минздрава сектора Газа на 14 декабря, в анклаве погибли по меньшей мере 18 787 человек, не менее 50 897 человек пострадали.