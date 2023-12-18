Польские дальнобойщики снова заблокировали крупнейший КПП на границе с Украиной

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что по информации коллег из Польши, организаторы протеста планируют пропускать по одной фуре в час

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Польские дальнобойщики возобновили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной "Дорохуск - Ягодин", через который ранее шел самый большой поток грузов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорохуск - Ягодин", - говорится в сообщении в Telegram-канале Госпогранслужбы.

В ведомстве добавили, что, по информации коллег из Польши, организаторы протеста планируют пропускать по одной фуре в час.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. 11 декабря протестующие разблокировали проезд к КПП "Ягодин - Дорохуск", и поток автомобилей там начал увеличиваться. При этом, по данным украинской погранслужбы на утро 17 декабря, у остававшихся перекрытыми трех пропускных пунктов ждали проезда на Украину порядка 2 150 фур.

Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Словакии и Венгрии.