Армия Израиля заявила об ударе по району в Ливане

Оттуда велись обстрелы израильской территории, отмечает ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 декабря. /ТАСС/. Самолет Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанес удары в Ливане по району, откуда велись обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад самолет ЦАХАЛ нанес удар по району, откуда сегодня были произведены запуски [снарядов] из Ливана", - говорится в сообщении. Кроме того, "система ПВО ЦАХАЛ успешно перехватила подозрительную воздушную цель, которая пересекла границу из Ливана и влетела на территорию Израиля", - добавили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что "недавно террористы выпустили противотанковые ракеты по району Авивим на севере Израиля". "В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по территории Ливана", - добавили в армейском ведомстве.