В Закарпатье усилят меры по безопасности после взрыва гранат депутатом

Замглавы Закарпатской областной военной администрации Игорь Шинкарюк назвал одним из главных приоритетов "недопущение ввоза взрывоопасных предметов, боеприпасов, оружия и других средств"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет обороны Закарпатской области принял решение усовершенствовать меры безопасности в регионе, в частности в учебных заведениях, из-за инцидента с местным депутатом Сергеем Батриным, который 15 декабря взорвал три гранаты в ходе заседания Керецковского сельсовета. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской областной военной администрации Игорь Шинкарюк.

"Было принято решение повысить меры безопасности в учебных заведениях. Они будут предусматривать постоянное пребывание спецсотрудников полиции или охраны на территории учебного заведения", - сказал он в ходе брифинга, отметив, что совет обороны принял решения, направленные на "предупреждение и выявление попыток совершения преступления до того, как они произойдут".

Шинкарюк назвал одним из главных приоритетов "недопущение ввоза взрывоопасных предметов, боеприпасов, оружия и других средств", которые могут навредить гражданам, а также повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе, из других регионов на территорию Закарпатской области.

15 декабря Сергей Батрин - депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" - пришел на заседание сельсовета и, достав из карманов две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Позже один из пострадавших умер в больнице от полученных ранений.

Сам Батрин был реанимирован. Следователи провели обыски по месту жительства депутата и обнаружили предсмертную записку. 16 декабря он пришел в сознание, тогда Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в терроризме.

17 декабря суд в Закарпатской области избрал меру пресечения депутату в виде содержания под стражей.