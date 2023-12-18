В Кременчуге произошел взрыв на промышленном объекте

Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин призвал сохранять спокойствие

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Взрыв, ранее раздавшийся в городе Кременчуге Полтавской области, произошел на промышленном объекте. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.

"Звуки, которые слышали в Кременчуге - это взрыв, который произошел на одном из промышленных объектов", - написал он в своем Telegram-канале. Он также добавил, что на месте работают соответствующие службы, выясняющие обстоятельства происшествия, и призвал сохранять спокойствие.

Ранее украинское издание "Страна" сообщило без подробностей о взрыве в Кременчуге, в то время как в Полтавской области не была объявлена воздушная тревога.