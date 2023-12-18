Береговая охрана Марокко спасла 115 мигрантов близ атлантического побережья

По данным агентства Maghreb Arabe Presse, все люди получили необходимую помощь

РАБАТ, 18 декабря. /ТАСС/. Подразделения береговой охраны Марокко спасли близ атлантического побережья страны 115 мигрантов - выходцев из стран субсахарской Африки, которые на небольших судах пытались добраться до испанских Канарских островов.

Пирога с 92 мигрантами была обнаружена в 155 км к юго-западу от города Дахла. Еще 23 мигранта на шлюпке береговая охрана перехватила в 32 км к северо-востоку от города Тан-Тан, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse. Все мигранты получили необходимую помощь, после чего были переданы сотрудникам Королевской жандармерии.

Марокко от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив. Страна уже много лет является транзитным государством для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Африки в ЕС. По мнению властей, активность преступных сетей, занимающихся переправкой нелегалов с территории королевства в страны Евросоюза, в последние годы остается высокой. Главным направлением потока мигрантов является Испания.