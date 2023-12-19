МИД ФРГ раскритиковал проведение парламентских выборов в Сербии

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщило о злоупотреблении государственными ресурсами, запугивании избирателей и случаях подкупа голосов

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии подвергло критике проведение парламентских выборов в Сербии, в ходе которых якобы были допущены нарушения, и отметило, что это неприемлемо для страны, имеющей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

"В Сербии прошли выборы, однако Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе [БДИПЧ ОБСЕ] сообщает о злоупотреблении государственными ресурсами, запугивании избирателей и случаях подкупа голосов", - говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном на его странице в соцсети Х (ранее Twitter). "Это неприемлемо для страны со статусом кандидата в ЕС", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

С 2012 года Сербия имеет статус кандидата на вступление в Европейский союз.

В ходе голосования граждане Сербии выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим были доступны 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах, в том числе в России (в Москве и Сочи). Результаты выборов должны быть объявлены в течение 96 часов после закрытия избирательных участков, то есть до 22:00 мск 21 декабря.

Республиканская избирательная комиссия ранее сообщила, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах с результатом 46,79% после обработки 95,28% бюллетеней.