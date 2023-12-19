МИД Греции распорядился убрать с выставки в генконсульстве в США розовый греческий флаг

Дизайнер Джорджия Лале пояснила, что сделала стяг такого цвета в знак борьбы против убийств женщин и домашнего насилия

АФИНЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис распорядился убрать с выставки в Генконсульстве Греции в Нью-Йорке греческий флаг, выполненный в розовом цвете вместо традиционных синих и белых полос. Об этом сообщает газета Vima.

По ее словам, министр распорядился снять экспонирующийся на выставке розовый флаг после резкой критики, которой подверг власти за это в парламенте председатель правой оппозиционной партии "Ники" Димитрис Нациос. "Наш флаг - сине-белый и окрашивается в красный цвет только кровью наших героев", - сказал Нациос.

В свою очередь создательница розового национального флага дизайнер Джорджия Лале заявила Vima, что сделала стяг такого цвета в знак борьбы против убийств женщин и домашнего насилия. "Мне жаль, что мою работу неправильно истолковали. Жертвы фемицида (систематическое убийство женщин и девочек на почве ненависти из-за их половой принадлежности - прим. ТАСС) и домашнего насилия являются героями в борьбе за право на жизнь и свободу в Греции и во всем мире", - сказала Леле.

Carte Blanche Project - это пилотная программа показа работ художников, задуманная и представленная Генеральным консульством Греции в Нью-Йорке в сотрудничестве с местным консультативным комитетом по искусству. Программа стала возможной благодаря серьезной поддержке Греко-Американской торговой палаты. Целью проекта является демонстрация работ художников из Греции, которые живут и работают в Нью-Йорке.