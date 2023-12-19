Kyodo: в офисах правящей партии Японии пройдут обыски по делу о нарушении отчетности

По данным агентства, следователи будут обыскивать помещения, которые занимают фракция экс-премьера Синдзо Абэ

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники отдела специальных расследований Токийской окружной прокуратуры проведут во вторник обыски в офисах двух фракций правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии по делу о нарушении финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Следователи будут обыскивать помещения, которые занимают фракция погибшего экс-премьера Синдзо Абэ, в отношении которой главным образом выдвигаются обвинения, и внутрипартийная группа экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, где, как считают следователи, также были нарушения.

Скандал, который уже привел к падению рейтингов правительства и ЛДП до рекордных значений, разгорелся в последние недели. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Скандал затрагивает главным образом крупнейшую фракцию ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. В ней, по данным газеты Yomiuri, оказались неучтенными порядка 1 млрд иен (более $7 млн). Во фракции Никаи не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.). Под подозрение попала и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Фумио Кисида. В ней, по данным телеканала "Нихон тэрэби", не были учтены от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.).

Газета Yomiuri отмечала, что внутрипартийные группы Никаи и Кисиды не отражали в отчетах о сборе пожертвований сумму превышения установленной нормы, однако в отличие от фракции Абэ учитывали ее в расходах фракции и доходах депутатов.