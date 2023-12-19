Конгрессмены считают, что Тайвань может вовремя не получить нужного для обороны оружия США

Председатель спецкомитета Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по Китаю Майк Галлахер отметил, что недавние военные учения, имитирующие конфликт с Пекином из-за острова, показали, что Вашингтон израсходует высокоточные боеприпасы дальнего действия менее чем за одну неделю

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Тайвань может не получить своевременно достаточные объемы вооружений для защиты в случае конфликта из-за задержек с поставками на остров американской военной техники на миллиарды долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю.

Как отмечается в документе, "по-прежнему сохраняются задержки с поставками военной техники на Тайвань примерно на $19 млрд". Часть поставок "теперь намечена на 2029 год". В заявлении уточняется, что председатель спецкомитета Майк Галлахер (республиканец, от штата Висконсин) направил письмо первому заместителю министра обороны США Кэтлин Хикс с рекомендациями относительно дальнейших поставок американских вооружений на Тайвань.

В этом послании Галлахер утверждает: "Кроме того, из-за значительных задержек при поставках важнейших ракет на Тайвань, включая противокорабельные Harpoon, неясно, будет ли у Тайваня достаточно вооружений для самообороны и отражения китайского вторжения. Перевооружение Тайваня после начала боевых действий, как мы сделали на Украине, будет значительно сложнее, если не невыполнимо". Он добавил: "Недавние военные учения, имитирующие конфликт с Китаем из-за Тайваня, показали, что США израсходуют высокоточные боеприпасы дальнего действия менее чем за одну неделю".

Галлахер в письме предлагает Хикс меры по ускорению поставок вооружений на Тайвань, а также по модернизации имеющейся на острове военной техники.

Помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер в этом месяце заявил, что Пентагон считает необходимым сохранять высокий уровень сдерживания Китая. По версии американской стороны, это нужно, чтобы Пекин не смог организовать "вторжение" на Тайвань.

Ситуация вокруг Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре прошлого года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. При этом он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.