Глава МИД Британии обсудит во Франции и Италии координацию по Газе и Украине

Дэвид Кэмерон намерен вновь призвать к перемирию на Ближнем Востоке, а так продолжать поддерживать Киев

ЛОНДОН, 19 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призовет европейских коллег к большей координации перед лицом гуманитарных кризисов в секторе Газа и на Украине. Об этом говорится в заявлении Форин оффиса, распространенном в преддверии намеченной на 19 декабря поездки Кэмерона в Париж и Рим.

"По мере того, как мы сталкиваемся с одними из величайших вызовов международной безопасности за всю нашу жизнь, наш ответ вместе с нашими европейскими союзниками должен заключаться в силе и стойкости", - призвал глава британской дипломатии. Он заметил, что как в случае с сектором Газа, так и с Украиной, "важно, как никогда, укреплять союзы и делать так, чтобы голос [западных союзников] был услышан".

Как отмечается в коммюнике МИД, во время блиц-турне Кэмерон "повторит свой призыв к перемирию, ведущему к устойчивому миру" на Ближнем Востоке, а также к "усилению координации между европейскими союзниками, чтобы гарантировать, что спасительная помощь сможет попасть в Газу и облегчить страдания палестинского народа". "Министр иностранных дел также призывает продолжать поддерживать Украину, чтобы она смогла защитить себя при помощи военных, гуманитарных и экономических средств", - отметили в Форин оффисе.

Как ожидается, в Париже Кэмерона примет президент Франции Эмманюэль Макрон, также запланированы переговоры с главой МИД республики Катрин Колонна. Затем глава Форин оффиса отправится в Италию, где у него ожидаются встречи с коллегой Антонио Таяни, а также с премьер-министром Джорджей Мелони. Помимо указанных тем в программе встреч в Риме запланировано обсуждение совместной борьбы с нелегальной миграцией.