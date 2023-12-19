США могут разместить на юге Японии 38 новейших истребителей F-15EX

По данным газеты Nikkei, командование американских ВВС намерено вернуться к схеме постоянного развертывания боевых самолетов на военно-воздушной базе Кадэна

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы США рассматривают вариант с постоянным размещением 38 новейших модернизированных истребителей F-15EX на базе Кадэна на острове Окинава. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на командование американских ВВС.

Оно намерено вернуться к схеме постоянного развертывания боевых самолетов на военно-воздушной базе Кадэна, откуда с 2022 года начали поэтапно выводить 48 устаревших истребителей F-15C. Взамен там предполагалось размещать боевые самолеты на ротационной основе, однако сейчас такой вариант признан нерациональным.

Истребители F-15EX начали производить только в 2020 году. Постоянное размещение этих самолетов рассматривается как важная часть стратегии сдерживания Китая, пишет Nikkei. Истребители F-15EX предполагается также дополнить новейшими беспилотными летательными аппаратами, которые будут действовать вместе с обычными самолетами, выполняя боевые или разведывательные задачи.

База Кадэна - крупнейший объект американских ВВС за пределами территории США. Расположенная на расстоянии 650 км от побережья Китая, она считается одним из главных опорных пунктов Пентагона в Восточной Азии.