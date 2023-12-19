Спецслужбы стран-членов ШОС провели в Нью-Дели учения по отражению кибератак террористов

Мероприятия направлены на повышение взаимодействия стран в случае атак на государственные объекты критической информационной инфраструктуры, рассказали в РАТС ШОС

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /ТАСС/. Специальные службы стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели в Нью-Дели киберучения по противодействию использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях. Об этом сообщила пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.

"В Нью-Дели компетентными органами государств - членов ШОС проведено совместное антитеррористическое учение по выявлению и пресечению использования сети "Интернет" в террористических, сепаратистских и экстремистских целях", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, учения направлены на повышение взаимодействия спецслужб стран ШОС в случае кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры государств - членов организации.

Сообщается также, что в ходе учений его участники обменялись опытом по противодействию использованию цифровых активов для финансирования террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности.

ШОС - международная структура, основанная в 2001 году, в настоящее время ее членами являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июне на саммите ШОС в Нью-Дели Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена организации.

Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.