ПА ОДКБ поддержала рекомендации о биологической безопасности

Документ нацелен на формирование единой правовой базы в этой сфере, а также на защиту населения государств - членов организации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) поддержала рекомендации по законодательному обеспечению биологической безопасности стран - участниц ОДКБ. Решение было принято в ходе заседания Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания ассамблеи.

В пояснительной записке к документу отмечено, что он нацелен на создание "единой правовой базы в области обеспечения биологической безопасности и формирование унифицированного законодательного механизма", а также направлен на защиту населения государств - членов организации и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов.

Уточняется, что законы в области обеспечения биологической безопасности на территории этих стран "не в полной мере охватывают всю многогранную проблему биологической безопасности".

"Главные требования, которым должно отвечать законодательство в области обеспечения биологической безопасности, связаны с созданием эффективных инструментов государственного управления рисками воздействия опасных биологических факторов, что в свою очередь повысит готовность государства к предотвращению угроз биологического характера и уровень национальной безопасности в целом", - говорится в документе.

Кроме того, в рекомендациях определены приоритетные направления правового регулирования в сфере обеспечения биологической безопасности и внесены предложения по включению конкретных положений в законодательные документы государств - членов ОДКБ.

Согласно документу, единые системы предупреждения и реагирования в части лабораторной диагностики, осуществления санитарно-карантинного контроля, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, ликвидации вспышек опасных инфекций, подготовки специалистов позволят обеспечить коллективную биологическую безопасность.