СМИ: американская ЧВК готовится начать сотрудничество с ЦАР

По информации французской радиостанции RFI, компания займется формированием и обучением подразделения Вооруженных сил ЦАР, которое будет защищать определенные объекты горнодобывающей инфраструктуры

НАЙРОБИ, 19 декабря. /ТАСС/. Частная военная компания (ЧВК) Banсroft из США планирует начать работу в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) по договоренности с правительством страны, сотрудники компании уже находятся в столице городе Банги. Об этом сообщила французская радиостанция RFI.

По словам ее источника из структур безопасности, сотрудники Bancroft приступают к поиску недалеко от столицы подходящего места для "размещения оборудования, в частности беспилотников", пояснила RFI. Как уточнил собеседник, компания займется формированием и обучением подразделения Вооруженных сил ЦАР, которое будет защищать определенные объекты горнодобывающей инфраструктуры. Представители администрации президента республики пока не подтверждают начала работы Bancroft, так как "еще ничего не подписано", отмечает радиостанция.

По ее данным, сотрудничество в области безопасности активизировалось после саммита США - Африка, который прошел в Вашингтоне с 13 по 15 декабря 2022 года. Как уточнила RFI, госсекретарь Энтони Блинкен и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера договорились о направлении в республику миссии Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения в рамках Минобороны США (DTRA).

Как заявил в интервью ТАСС посол РФ Александр Бикантов, ЦАР заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. В ноябре 2023 года в республике работали 1 890 военных специалистов из России, направленных по официальному запросу властей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что президент и правительство ЦАР высоко оценивают их работу.