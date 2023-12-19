Санду может проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году

Если Майя Санду встретится с Игорем Додоном во втором туре президентских выборов, то она получит 35%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения

КИШИНЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду может проиграть предстоящие в ноябре 2024 года выборы лидеру оппозиционной Партии социалистов Игорю Додону. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провел Институт маркетинга и социологических опросов по заказу молдавской медиакомпании Public Media.

Опрос проводился в период с 29 ноября по 16 декабря, в нем приняли участие 954 человека из разных населенных пунктов, погрешность составляет 3,2 п.п. Согласно этим данным, за Санду готовы голосовать до 30% избирателей (27,8% в сентябре), за ней следует Додон, которого поддерживают 24% (16% в сентябре), на третьем месте мэр Кишинева Иван Чебан с 8% (6% в сентябре). Если Санду встретится с Додоном во втором туре, то голоса распределятся следующим образом: Додон - 46%, Санду - 35%.

С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента и правительства, сформированного Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на них ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.