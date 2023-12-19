Верховный комиссар ООН выразил обеспокоенность преследованием УПЦ на Украине

Фолькер Тюрк отметил, что обсуждаемый в Киеве законопроект "будет устанавливать процедуру роспуска любой религиозной организации, связанной с РФ"

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность ограничениями на свободу вероисповедания на Украине, проявившимися в преследовании канонической Украинский православной церкви (УПЦ). Он обратил внимание на несоответствие обсуждаемого сейчас на Украине законопроекта, позволяющего запретить УПЦ, нормам международного права.

"Выражаю свою обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине, учитывая продолжающиеся действия властей против Украинской православной церкви", - сказал верховный комиссар ООН, выступая на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в ходе интерактивного диалога по ситуации в этой стране.

Тюрк напомнил, что обсуждаемый на Украине законопроект "будет устанавливать процедуру роспуска любой религиозной организации, связанной с Российской Федерацией". "Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, похоже, не соответствуют международному праву в сфере прав человека", - сказал он. Верховный комиссар призвал власти в Киеве обеспечить, чтобы законодательство "защищало свободу религии, а не дискриминировало какую-либо религиозную общину".

Ситуация вокруг УПЦ на Украине

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.