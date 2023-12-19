Франция совместно с партнерами примет меры по борьбе с хуситами в Красном море

Глава МИД страны Катрин Колонна не уточнила, о каких именно мерах идет речь

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Париж совместно со своими союзниками примет меры по борьбе с йеменскими хуситами в Красном море. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

"Хуситы, которые, как мы знаем, часто поддерживаются Ираном, на протяжении нескольких недель запускали ракеты, использовали беспилотники и задерживали суда. Это должно прекратиться, - отметила Колонна. - Мы договорились усилить наше сотрудничество для борьбы с террористической угрозой в этой зоне. Будут приняты меры в координации с нашими союзниками".

Министр не уточнила, о каких именно мерах идет речь.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. После участившихся случаев нападения на суда ряд компаний, в том числе французская транспортная группа CMA CGM, заявили о приостановке перевозок по Красному морю.