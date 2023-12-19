В ООН указали Украине на чрезмерно активное преследование сотрудничавших с РФ граждан

Приговоры уже вынесены по 941 делу, многие из этих людей были осуждены за деятельность, которая считается законной, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Киев сузить определение понятия "сотрудничество с Россией" при судебном преследовании украинских граждан, которые, находясь в районах, не контролируемых им, продолжали трудовую деятельность. Приговоры уже вынесены по 941 делу, многие из этих людей были осуждены за деятельность, которая считается законной, заявил Тюрк на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

"По состоянию на 30 ноября было предъявлено около 8,6 тыс. уголовных обвинений в связи с сотрудничеством [с Россией] или аналогичными обвинениями, при этом в большинстве случаев суды постановляли оставить обвиняемых под стражей до суда", - сказал Тюрк в ходе интерактивного диалога в СПЧ, посвященного Украине.

"Приговоры вынесены по 941 делу", - отметил он, добавив: "По мнению Управления верховного комиссара ООН по правам человека, многие из этих людей были осуждены за поведение, которое могло быть законным, включая, например, работу по обеспечению непрерывного функционирования социальных служб и школ". "Призываю украинские власти сузить определение сотрудничества, чтобы избежать любого конфликта с деятельностью, которая является законной в соответствии с международным гуманитарным правом", - резюмировал верховный комиссар ООН.