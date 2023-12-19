Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

Согласно заявлению "Бригад Иззэддина аль-Кассама", это было ответом "на массовые убийства сионистами" мирного палестинского населения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале группировки.

"Бригады Иззэддина аль-Кассама" произвели ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на массовые убийства сионистами мирного [палестинского] населения", - отмечается в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.