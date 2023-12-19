Франция призвала Израиль изменить подход к борьбе с ХАМАС

По словам министра иностранных дел Катрин Колонна, Армия обороны Израиля "должна проводить точечные операции, принимая меры предосторожности для защиты гражданского населения Палестины"

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Позиции Франции и Израиля относительно методов борьбы с палестинским движением ХАМАС различаются. Об этом заявила французский министр иностранных дел Катрин Колонна в интервью телеканалу France Info.

"Мы понимаем необходимость для Израиля добиться того, чтобы ХАМАС не могло повторить ужасные нападения, совершенные 7 октября. Однако у нас есть разногласия с Израилем относительно того, как применять его право на самооборону, защиту своего населения и борьбу с терроризмом. Как и у большинства наших европейских и американских партнеров, у нас есть очень четкое послание для еврейского государства: вести операции иначе", - отметила министр.

По словам Колонна, Армия обороны Израиля "должна проводить точечные операции, принимая меры предосторожности для защиты гражданского населения Палестины". "Систематические бомбардировки представляют слишком большую опасность для населения", - заметила она. "Необходимо как можно скорее доставить больший объем помощи гражданскому населению. Мы должны требовать от Израиля открыть новые коридоры для доставки этой помощи и позволить распределить ее по всему сектору Газа, особенно на севере", - подчеркнула глава МИД.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.