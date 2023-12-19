Премьер Испании подтвердил, что встретится с бежавшим из страны Пучдемоном

Педро Санчес отметил, что при принятии закона об амнистии сторонников независимости Каталонии, логично, что он может встретиться с экс-главой каталонского правительства

МАДРИД, 19 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил, что планирует встретиться с экс-главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном, бежавшим из страны после незаконного референдума о независимости 2017 года.

"Это произойдет", - приводит слова председателя кабинета министров телерадиокомпания RTVE. "Если мы одобрим закон об амнистии [сторонников независимости Каталонии], логично, что я могу встретиться [с Пучдемоном]", - добавил Санчес. Ранее о предстоящей встрече говорил генеральный секретарь партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруль, однако премьер не подтверждал эту информацию.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там референдума о независимости, который Мадрид изначально называл незаконным. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти Испании добиваются его экстрадиции.

При этом партия Пучдемона "Вместе за Каталонию" поспособствовала утверждению Санчеса на посту премьера, так как он поддержал закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. За это глава правительства неоднократно подвергался критике со стороны правых политических сил.