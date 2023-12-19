Штайнмайер обсудил с экс-премьером Израиля Лапидом ситуацию в Газе

В ходе встречи стороны также затронули тему израильских заложников

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел в Берлине встречу с бывшим премьер-министром Израиля, лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом, в ходе которой стороны обсудили нынешнюю ситуацию в секторе Газа и проблему освобождения заложников.

"Президент ФРГ [Франк-Вальтер] Штайнмайер встретился сегодня в Берлине с бывшим премьер-министром Израиля [Яиром] Лапидом (занимал пост с 1 июля до 29 декабря 2022 года - прим. ТАСС). Они обсудили нападение боевиков ХАМАС на Израиль, судьбу заложников и текущую ситуацию в продолжающемся конфликте", - написала представитель президента ФРГ Керстин Гаммелин на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в ней. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.