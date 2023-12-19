Япония намерена разрешить поставки в США собственных комплексов Patriot

Силы самообороны Японии имеют на вооружении около 80 видов лицензированной техники и оборудования, включая летальное оружие. Около 30 из них имеют лицензию в США, остальные - в других странах, включая Великобританию и Германию

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках предстоящего смягчения правил экспорта вооружений намерена разрешить поставки в США комплексов Patriot PAC-3, которые производятся по лицензии. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

15 декабря генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио, что Япония планирует разрешить поставки всего оборонного оборудования, произведенного по зарубежным лицензиям, в государства, где базируются обладатели патентов на них. Действующие правила разрешают экспорт оборонного оборудования для таких целей, как спасательные операции, транспортировка, наблюдение и разминирование. Кроме того, Япония может поставлять военные системы и технологии только в те страны, с которыми совместно их разрабатывает и производит. В эту категорию фактически попадают сейчас только США.

Силы самообороны Японии имеют на вооружении около 80 видов лицензированной техники и оборудования, включая летальное оружие. Около 30 из них имеют лицензию в США, остальные - в других странах, включая Великобританию и Германию.

Как пишет газета Nikkei, изменение экспортного регулирования включает пункт о том, что Япония позволит своим партнерам поставлять полученное ими оборудование в третьи страны или регионы с предварительного разрешения, если эти государства и регионы не будут активно участвовать в вооруженном конфликте. Это означает, например, что США смогут отправлять технику японского производства в Европу, пополняя тем самым запасы боеприпасов и оружия, истощившиеся в результате оказания помощи Украине.