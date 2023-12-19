Спецкомиссия во Франции согласовала окончательный текст законопроекта об иммиграции

Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен уже заявила, что депутаты от ее партии проголосуют за принятие этого закона

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Паритетная согласительная комиссия, состоящая из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи членов Сената (верхней палаты парламента) Франции, утвердила окончательный вариант законопроекта, ужесточающего миграционные правила. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

После согласования в комиссии документ будет вынесен на голосование сначала в Нацсобрании, а затем в Сенате.

В свою очередь глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что депутаты от ее партии "проголосуют за законопроект в том виде, в котором его представит комиссия".

"Мы можем порадоваться идеологической победе "Национального объединения", поскольку этот законопроект закрепляет преимущество французских граждан перед иностранцами, находящимися на нашей территории, в доступе к определенному количеству социальных льгот", - приводит агентство ее слова.

11 декабря законопроект кабмина об ужесточении миграционных правил, предусматривающий, в частности упрощение высылки нелегальных мигрантов, а также усложнение процедуры воссоединения семей, был отклонен депутатами Нацсобрания. Против документа проголосовали 270 парламентариев. В связи с этим глава МВД Жеральд Дарманен, являющийся автором документа, подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу.

После этого правительство приняло решение о созыве паритетной согласительной комиссии для поиска компромисса относительно новой версии законопроекта.