На Украине сообщили о скоплении более 5 тыс. грузовиков на границе с соседними странами

Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что 3,3 тыс. застряли на пунктах пропуска в Польше, это рекордное количество

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Более 5 тыс. грузовых автомобилей ожидают въезда на Украину на границе страны с соседними государствами, 3,3 тыс. застряли на пунктах пропуска в Польше, это рекордное количество. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"По информации польских пограничников, в очередях стоят более 3,3 тыс. грузовиков: Шегини - 1 тыс., Рава-Русская - 350, Краковец - 550, Ягодин - 1,4 тыс. грузовых транспортных средств", - сказал он в комментарии агентству Укринформ.

Демченко указал, что на границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидают проезда 565 грузовиков, 220 машин скопились в очереди на границе с Венгрией в направлении КПП "Тиса", а еще 950 машин пытаются попасть на Украину через пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией.

16 декабря представитель Госпогранслужбы Украины сообщил, что около 4 тыс. грузовиков ожидают возможности въехать на Украину на границе с Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.

6 ноября польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Они требовали отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года.

11 декабря протестующие разблокировали проезд к КПП "Ягодин - Дорохуск", поток автомобилей там начал увеличиваться. При этом, по данным украинской погранслужбы на утро 17 декабря, у остававшихся перекрытыми трех пропускных пунктов ждали проезда на Украину порядка 2 150 фур. 18 декабря польские дальнобойщики возобновили блокировку пункта пропуска "Дорохуск - Ягодин".

Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя. К акции польских перевозчиков периодически присоединялись коллеги из Венгрии и Словакии.