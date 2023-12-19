Эстония предоставит Украине помощь еще на €350 тыс.

В Вильнюсе отметили, что €50 тыс. предназначены для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, еще €300 тыс. пойдут на оказание гуманитарной помощи через различные международные организации

ВИЛЬНЮС, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Эстонии выделит дополнительно €350 тыс. на оказание помощи Украине, в том числе в восстановлении энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По его данным, €50 тыс. предназначены для восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины. Еще €300 тыс. пойдут на оказание гуманитарной помощи через различные международные организации.

По словам главы МИД республики Маргуса Цахкны, Таллин "дает деньги [Киеву] для того, чтобы тот смог улучшить свою инфраструктуру и пережить зиму <...>".