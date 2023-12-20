СМИ: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на более 30 заложников

Портал Axios отмечает, что это первое предложение о гуманитарной паузе, которое страна представила с 1 декабря, когда Армия обороны обвинила ХАМАС в срыве перемирия и возобновила боевые действия в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Израильская сторона предложила палестинскому радикальному движению ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня: недельное перемирие в обмен на освобождение более 30 удерживаемых в секторе Газа заложников. С таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, глава израильской разведки "Моссад" Дэвид Барнеа в рамках своих переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, которые прошли в Варшаве в понедельник, представил инициативу Израиля о возобновлении переговоров по мирному соглашению. Барнеа предложил освободить из анклава почти 40 человек, среди которых будут женщины, мужчины старше 60 лет и заложники, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. В обмен на их освобождение Израиль готов приостановить военные действия в Газе минимум на неделю, а также отпустить некоторых палестинских заключенных, осужденных за более тяжелые преступления, чем те, что были выпущены в рамках предыдущего соглашения, проинформировали источники Axios.

Портал отмечает, что это первое предложение о гуманитарной паузе, которое Израиль представил своим визави с 1 декабря, когда Армия обороны Израиля обвинила ХАМАС в срыве перемирия и возобновила боевые действия в Газе. В то же время Катар выразил свое несогласие с подобным видением будущего перемирия и заявил, что переговоры об освобождении заложников возможны только после того, как Израиль прекратит удары по территории анклава - в ответ Барнеа подчеркнул, что единственным условием прекращения военных действий в Газе является капитуляция ХАМАС и выдача его лидеров, ответственных за события 7 октября, израильской стороне, утверждает Axios. Выдвигаемые Израилем условия существенно затрудняют переговоры, несмотря на то, что катарская сторона готова к их возобновлению, подчеркнул источник, знакомый с ходом консультаций.

19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что его государство готово к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа и увеличению количества гуманитарной помощи для населения анклава для обеспечения освобождения удерживаемых радикалами заложников, однако ответственность в этом вопросе полностью лежит на руководстве ХАМАС.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе.