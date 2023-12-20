Южная Корея, США и Япония провели учения ВВС с американским бомбардировщиком B-1B

Они прошли к востоку от острова Чеджудо в акватории, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Республики Корея и Японии

СЕУЛ, 20 декабря. /ТАСС/. ВВС Республики Корея, США и Японии провели трехсторонние учения с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-1B в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР 18 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Учения прошли к востоку от острова Чеджудо в акватории, где пересекаются опознавательные зоны ПВО Республики Корея и Японии. В них приняли участие южнокорейские истребители F-15K, американские F-16 и японские F-2. "Маневры были спланированы, чтобы показать готовность к решительным совместным ответным действиям, чтобы укрепить потенциал трех стран по реагированию на ракетную и ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, включая запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты", - заявили в комитете. Первые трехсторонние учения ВВС состоялись в октябре.

18 декабря министр обороны Республики Корея в эфире телеканала MBN рассказал, что Сеул рассматривает в качестве ответа временное развертывание американских стратегических средств и проведение с ними учений, включая трехсторонний формат с Японией, а также организацию учений спецназа по отработке операций по ликвидации военно-политического руководства противника.

Это уже 13-е появление американских стратегических бомбардировщиков в регионе Корейского полуострова в этом году.