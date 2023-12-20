Премьер Франции заявила, что Макрон не получал прошение об отставке главы Минздрава

СМИ ранее сообщали, что Орельен Руссо подал в отставку из-за принятия законопроекта об ужесточении миграционных правил

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал прошение министра здравоохранения и профилактики страны Орельена Руссо об отставке, которое тот, согласно публикациям СМИ, подал в ночь на среду после принятия Национальным собранием (нижней палатой парламента) законопроекта об ужесточении миграционных правил. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter.

"Я говорила очень поздно вечером с президентом республики, который не получил заявления об отставке Орельена Руссо. Так что данный вопрос не актуален", - сказала она.

Ранее газета Le Figaro и другие СМИ сообщали, что Руссо подал в отставку из-за принятия законопроекта. Накануне он и еще несколько членов правительства, представляющих левые партии, выражали недовольство текстом, который, по их мнению, стал заметно более жестким после поправок, принятых Сенатом (верхней палатой парламента). Вызвавшие недовольство меры сохранились после обсуждения межпарламентской комиссией, которое было начато после отклонения депутатами Нацсобрания на прошлой неделе версии законопроекта, одобренной Сенатом.

В то же время СМИ утверждали, что, в отличие от главы МВД Жеральда Дарманена, который после первой неудачи в Нацсобрании подавал прошение об отставке напрямую президенту, Руссо подал свое прошение премьер-министру. Однако Борн во время беседы с журналистами France Inter не стала уточнять этот момент. Она также заявила, что не собирается комментировать "то, чего не существует", когда ее спросили про возможность отставки других членов правительства, также выражавших недовольство новым законопроектом.

Национальное собрание Франции приняло законопроект об ужесточении миграционных правил при поддержке 349 депутатов, 186 проголосовали против. Он, в частности, предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом. Кроме того, в законе содержатся положения о лишении французского гражданства лиц, дополнительно имеющих паспорт другой страны, которые совершили преступление против представителей государственной власти Франции.

Некоторые нормы закона будут пересмотрены или отменены, поскольку, по словам главы МВД, который является автором документа, несколько поправок, внесенных в текст депутатами и членами Сената, "противоречит конституции республики". Глава ведомства не исключил, что закон будет направлен в Конституционный совет Франции - высшую инстанцию, определяющую соответствие новых законов страны ее конституции. Это может сделать президент республики, премьер-министр и группа из 60 депутатов или 60 сенаторов.