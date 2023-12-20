Во Франции заявили, что в ЕС усталость от конфликта на Украине сменяется паникой

Экс-госсекретарь Пьер Лелуш отметил, что Европа пока так и не смогла перевести свою экономику на военные рельсы, а совокупные силы крупнейших стран ЕС не способны сейчас на продолжительное участие в конфликте высокой интенсивности

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Заявления Евросоюза о планах по расширению содружества и продолжении поддержки Украины создают впечатление информационной операции, призванной скрыть панику. Такое мнение выразил бывший государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Пьер Лелуш на страницах газеты Le Figaro.

Дипломат обращает внимание на то, что нынешние европейские лидеры стремятся расширить ЕС до 35-36 стран, которые, однако, находятся "в трех зонах конфликтов - открытых или замороженных". И пока США выступают против включения Украины в НАТО, медлят с выделением новых финансов на поддержку Киева, европейцы продолжают демонстрировать большие геополитические амбиции, не подкрепляя их ничем, кроме воздуха, отмечает автор.

"В столь серьезных делах нет ничего хуже, чем озвучивать на весь мир обещания, для выполнения которых вы не имеете ни намерений, ни средств. Для Европы скоропалительные заявления, даже если они сопровождаются миллиардами евро гражданской помощи (более 80 на данный момент и 50 объявленных), не могут стать заменой стратегии, если только они окончательно не подтвердят ее отсутствие: невыносимое геополитическое легкомыслие", - пишет Лелуш. Он напомнил, что Европа пока так и не смогла перевести свою экономику на военные рельсы, а совокупные силы крупнейших стран ЕС не способны сейчас на продолжительное участие в конфликте высокой интенсивности.

"В то время, как Россия, преодолевая западные санкции, перешла к военной экономике, ее оборонный бюджет вырос на 70%, <...> американские поставки вооружений [для Украины] могут прерваться в ближайшие недели из-за застрявших в Конгрессе денег, а европейские арсеналы опустошены. Что еще хуже, через 11 месяцев на президентских выборах в США Дональд Трамп может стать фаворитом. Он анонсировал прекращение американской помощи Украине и вероятный выход США из НАТО... В Европе обеспокоенность, даже паника добавляется к усталости от этой бесконечной войны", - констатировал бывший госсекретарь.