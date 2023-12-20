Министр культуры Польши уволил руководителей государственных СМИ

Решение принято в рамках реализации постановления "О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новый министр культуры Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных теле- и радиокомпании и Польского агентства печати (PAP). Об этом сообщило Министерство культуры и национального наследия Польши.

"19 декабря 2023 года министр культуры и национального наследия <…> уволил председателей правления Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати, а также [распустил] наблюдательные советы", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter). Данное решение принято в рамках реализации принятого днем ранее Сеймом (нижней палатой парламента) постановления "О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати", уточняют польские власти.

Как ранее сообщило агентство PAP, председатель бывшей правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил, что члены партии будут дежурить в здании Польского телевидения в знак протеста перед возможными решениями новых властей страны по смене руководства и реформированию государственных СМИ.

На прошедших 15 октября выборах в Польше победу одержали находившееся прежде в оппозиции "Гражданская коалиция", движение "Третий путь" и партия "Левые", получившие большинство мест в нижней палате парламента. 13 декабря президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров.