Глава МИД Марокко выступил за стратегический диалог между арабскими странами и Россией

Насер Бурита выступил за "плодотворное партнерство в интересах обеих сторон, способствующее укреплению стабильности и безопасности в регионе"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Марокко выступает за то, чтобы повысить взаимодействие между арабскими странами и Россией до уровня стратегического диалога. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, открывая в Марракеше VI сессию Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел. В мероприятии принимает участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша сегодняшняя встреча проходит в рамках укрепления отношений между арабскими странами и Россией, подтверждения духа исторического сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить наш диалог до уровня стратегического диалога", - отметил Бурита.

Министр выступил за "плодотворное партнерство в интересах обеих сторон, способствующее укреплению стабильности и безопасности в регионе". Он предложил сформировать дорожную карту партнерства, в которую вошли бы меры по переводу сотрудничества арабских стран с Россией на стратегический уровень, а также создать экономический и культурный форум наподобие того, что существует в отношениях между РФ и Африкой.

"С учетом места России в международной системе и ее роли в регионе, ее крепких отношений с арабским миром и глубокой осведомленности в процессах, которые происходят в наших странах, мы рассчитываем, что Россия сыграет свою роль в решении этих (то есть арабского мира - прим. ТАСС) проблем", - подчеркнул глава МИД Марокко.