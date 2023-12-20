Макрон передал скандальный законопроект о миграции в Конституционный совет

Официальный представитель кабмина Оливье Веран назвал этот документ "крайне полезным против иностранцев, которые многократно совершают преступления"

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении миграционных правил, принятый в ночь на среду Национальным собранием (нижней палатой парламента) Франции, будет передан в Конституционный совет республики по решению президента Эмманюэля Макрона, чтобы подтвердить его соответствие Конституции. Об этом заявил официальный представитель кабмина, министр-делегат Оливье Веран на брифинге после заседания совета министров.

"Законопроект по решению президента Республики будет направлен в Конституционный совет для подтверждения его соответствия Конституции страны", - сказал Веран. Он признал, что правительство изначально отдавало себе отчет в том, что реформа миграционного законодательства станет "опасной миссией". В то же время он назвал законопроект "крайне полезным против иностранцев, которые многократно совершают преступления". Веран уточнил, что закон будет принят после одобрения советом.

Тернистый путь реформы

Национальное собрание Франции приняло законопроект об ужесточении миграционных правил при поддержке 349 депутатов, 186 проголосовали против. Он, в частности, предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом. Кроме того, в законе содержатся положения о лишении французского гражданства лиц, дополнительно имеющих паспорт другой страны, которые совершили преступление против представителей государственной власти Франции.

Принятие законопроекта сопровождалось бурными дебатами в политической среде страны: многие представители левых партий считали его чересчур жестким и насыщенным "правыми мерами". После внесения поправок и принятия законопроекта Сенатом (верхней палатой парламента) Франции разногласия между левыми и правыми, в том числе в рядах президентской партии "Ренессанс" лишь усилились. 11 декабря законопроект кабмина об ужесточении миграционных правил был отклонен депутатами Нацсобрания и был отправлен на доработку в межпарламентский комитет.

После нескольких дней обсуждений текст был принят, лидер парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен назвала это "идеологической победой" своей партии. В правящей же партии поспешили откреститься от сотрудничества с "крайне правыми", а премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что текст был одобрен "без голосов "Нацобъединения" - в правительстве официально предпочитают считать, что "Нацобъединение" якобы не участвовало в голосовании. Вместе с тем, как обращают внимание французские СМИ, в случае голосования партии Ле Пен против законопроекта, противники этого текста имели бы большинство, и он бы не был принят. На фоне этих споров еще перед голосованием несколько министров - выходцев из левых партий допустили уход в отставку, один из них - министр здравоохранения Орельен Руссо - в конечном счете прошение подал, и оно было удовлетворено.