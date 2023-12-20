МИД Марокко заявил, что арабские страны и РФ выработали план совместных действий

Глава МИД Марокко Насер Бурита назвал сессию РАФС "очень позитивной и плодотворной, а ее результаты - положительными"

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Страны арабского мира и Россия выработали план совместных действий на 2024-2026 годы, включающий реализацию конкретных проектов в различных сферах. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств Хусамом Заки.

"Мы выработали план совместных действий на три года - на период 2024-2026 годов, включающий конкретные проекты в различных сферах, например, в информационной области, спорте, образовании, науке. Намечено проведение ряда совместных мероприятий в целях укрепления нашего взаимодействия. И мы настроены на полную реализацию этого плана", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства североафриканского королевства.

Он выступил после завершения VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) на уровне министров иностранных дел в Марракеше.

"Конечно, есть определенные сложности с реализацией отдельных пунктов плана, но не надо на этих сложностях останавливаться. Важно продолжать наше взаимодействие, - продолжал Бурита. - Мы выступили за более активное привлечение деловых кругов, бизнес-сообщества в арабских странах и России к развитию взаимодействия в целях увеличения торгово-экономического партнерства".

"Растут показатели торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, для арабских стран диалог с Россией имеет конструктивное, позитивное значение. Важно сближение арабского мира с РФ в гуманитарной и культурной сферах", - отметил марокканский министр.

Сессию РАФС в Марракеше Бурита назвал "очень позитивной и плодотворной, а ее результаты - положительными".