Глава МИД Марокко заявил, что очень ценит партнерство с РФ

Насер Бурита отметил, что значимость сотрудничества растет

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Королевство Марокко очень ценит партнерство с Россией, значимость которого растет. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем генерального секретаря Лиги арабских государств Хусамом Заки.

"Сегодня Марокко - это важный торгово-экономический партнер России на Африканском континенте. Это подтверждает уровень нашего взаимодействия", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства североафриканского королевства. Он выступил после завершения VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел в Марракеше.

"Партнерство Марокко с Россией - это часть общеарабского партнерства с Россией. Оно характеризуется не только словами, но и делами. Мы исходим из принципов взаимного уважения, учета интересов друг друга. Мы очень ценим наше партнерство с Россией, значимость которого растет ", - сказал Бурита.