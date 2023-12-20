WSJ: военные на Украине считают, что без всеобщей мобилизации не обойтись

Как отмечает газета, ослабление поддержки Киева со стороны Запада "омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими"

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские военные считают всеобщую мобилизацию в стране необходимой в нынешней ситуации. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

"У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем обойтись без этого", - сказал изданию оператор беспилотников спецназа ВМС Украины.

Как отмечает газета, ослабление поддержки Киева со стороны Запада "омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими". Сейчас среди украинцев все меньше желающих участвовать в конфликте, указывает издание.