20 декабря, 13:51
Военная операция на Украине

WSJ: военные на Украине считают, что без всеобщей мобилизации не обойтись

Liberov/ Libkos/ Getty Images
© Liberov/ Libkos/ Getty Images

Как отмечает газета, ослабление поддержки Киева со стороны Запада "омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими"

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Украинские военные считают всеобщую мобилизацию в стране необходимой в нынешней ситуации. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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"У нас нет всеобщей мобилизации. Но это необходимость. Мы не можем обойтись без этого", - сказал изданию оператор беспилотников спецназа ВМС Украины.

Как отмечает газета, ослабление поддержки Киева со стороны Запада "омрачает настроение в стране и делает боевые действия на передовой еще более устрашающими". Сейчас среди украинцев все меньше желающих участвовать в конфликте, указывает издание. 

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