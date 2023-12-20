Минздрав Израиля распорядился не снимать наручники с палестинцев при оказании помощи

Ведомство рекомендует врачам соблюдать меры безопасности при общении с палестинскими больными

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля опубликовало перечень обязательных условий содержания и оказания медицинской помощи пленным палестинцам, предписывающий не снимать с них наручники, если не создается опасность для жизни. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на документ.

Согласно постановлению Минздрава, все то время, что пленные получают лечение, они должны находиться с завязанными глазами и в наручниках - за исключением тех ситуаций, в которых врачи сочтут подобные условия опасными для жизни и здоровья пациентов. Кроме того, медики могут перевести пленного пациента из специализированного медучреждения, где они находятся, в больницу, расположенную на территории Израиля, если это будет необходимо для спасения его жизни или для предотвращения приобретения им инвалидности.

В то же время Минздрав рекомендует врачам соблюдать меры безопасности при общении с палестинскими больными. Медицинский персонал не должен сообщать пленным свое имя, специальность, сферу деятельности и иные личные данные. В случае, если пациент ведет себя агрессивно, врач обязан немедленно прекратить лечение и вызвать сотрудников сил безопасности, которые доставят больного к другим пленным. Оказывать медицинскую помощь без согласия пациента запрещено, за исключением ситуаций, когда на кону стоит его жизнь.

15 декабря американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники заявил, что сторонники палестинского радикального движения ХАМАС массово сдаются израильским военным. За прошедшую неделю, по его данным, в плен сдались не менее 700 боевиков, в том числе старший помощник лидера движения в секторе Газа Яхьи Синвара, который считается одним из организаторов нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.