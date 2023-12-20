ФРГ выделила Украине €23 млн в 2023 году для укрепления защиты от кибератак

По данным МИД ФРГ, чтобы еще лучше защитить Украину от кибератак, совместно с Канадой, Данией, Эстонией, Францией, Нидерландами, Польшей, Швецией, Великобританией и США запущен таллиннский механизм

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Германия в 2023 году выделила Украине €23 млн на проекты по укреплению защиты киберпространства.

"Чтобы еще лучше защитить Украину от кибератак, совместно с Канадой, Данией, Эстонией, Францией, Нидерландами, Польшей, Швецией, Великобританией и США мы запустили таллиннский механизм", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter). "С помощью таллинского механизма мы хотим сотрудничать еще теснее и поддерживать Украину в развитии кибернавыков и дальнейшем повышении ее киберустойчивости", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.

"С этой целью мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами на Украине, а также с ЕС и НАТО. В этом году Германия выделила Украине €23 млн на киберпроекты", - констатировали в МИД ФРГ.

12 декабря произошел масштабный сбой в работе одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, произошли сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. Сеть "Киевстара" охватывает все регионы Украины и включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.