Литва напомнила о запрете пересечения границы с РФ и Белоруссией для пустых грузовиков

Таможенное ведомство указало, что из этих положений есть исключения, которые позволяют выезжать в Россию и Белоруссию грузовикам, перевозящим товары с таможенной территории ЕС или через нее

ВИЛЬНЮС, 20 декабря. /ТАСС/. Таможенное ведомство Литвы напомнило, что пустым грузовикам запрещено пересекать границу с Россией и Белоруссией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Таможня Литвы напоминает, что пустым (незагруженным) грузовикам, зарегистрированным в Евросоюзе, в том числе в Литве, не разрешается пересекать государственную границу республики с Россией или Белоруссией", - говорится в сообщении. В нем также подчеркивается, что такие ограничения соответствуют решениям ЕС от 2014 и 2006 годов, запрещающим экспорт грузовых автомобилей в РФ и Белоруссию и их транзит через Россию.

Ведомство указало, что из этих положений есть исключения. Они позволяют выезжать в Россию и Белоруссию грузовикам, перевозящим товары с таможенной территории ЕС или через нее.