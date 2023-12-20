Имран Хан выставит свою кандидатуру на выборах в парламент Пакистана

По словам его адвокатов, политик будет баллотироваться как минимум в трех избирательных округах страны - в Исламабаде, Лахоре и Мианвали

ИСЛАМАБАД, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший глава правительства Пакистана, лидер оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан выставит свою кандидатуру на предстоящих 8 февраля выборах в парламент исламской республики. Об этом сообщили газете Dawn адвокаты находящегося в тюремном заключении политика.

"Имран Хан уполномочил меня сообщить, что он будет среди кандидатов, баллотирующихся от ДЗС на парламентских выборах, - сказал адвокат Али Зафар. - Он будет баллотироваться как минимум в трех избирательных округах Пакистана - в Исламабаде, Лахоре и Мианвали".

По словам юристов Имрана Хана, он получит все документы, необходимые для выдвижения своей кандидатуры на выборах. В приоритетном порядке такие документы будут вручены также другим находящимся сейчас под стражей функционерам ДЗС, которые будут выдвинуты кандидатами в члены высшего законодательного органа Пакистана.

Юристы утверждали, что бывший премьер-министр может выставить свою кандидатуру на выборах, поскольку вынесенное ранее решение об отстранении Имрана Хана от политической деятельности на пять лет потеряло юридическую силу после отмены приговора, по которому он был в июле осужден на три года лишения свободы по обвинению в мошенничестве. По их словам, несмотря на то, что лидер ДЗС остается в заключении по обвинению в нарушении закона о гостайне, он руководит предвыборной кампанией партии и распределением кандидатов по избирательным округам.

ДЗС была создана Имраном Ханом в апреле 1996 года, и с тех пор он является ее бессменным лидером.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годы. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В октябре прошлого года избирательная комиссия отстранила его от выборов и лишила права занимать правительственные должности сроком на пять лет из-за "некорректного" заполнения финансовой отчетности о доходах на посту премьер-министра.