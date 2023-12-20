СМИ: в Гвинее-Бисау назначили нового премьер-министра после переворота

По информации Агентства Новостей Гвинеи, им стал Руи Дуарте де Барруш

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало назначил Руи Дуарте де Барруша новым премьер-министром после увольнения Жеральду Жоау Мартинша с этой должности. Об этом сообщает Агентство Новостей Гвинеи.

Как отмечается, де Барруш является депутатом Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК), а также возглавляет Административный совет Национальной народной ассамблеи. Новый премьер-министр ранее уже занимал эту должность в переходном правительстве с мая 2012 года по июнь 2014 года.

Вечером 30 ноября бойцы национальной гвардии Гвинеи-Бисау похитили находившегося под стражей министра экономики и финансов Сулеймана Сейди и еще одного представителя правительства, подозреваемых в коррупции и выводе из казны $10 млн. Перестрелки между подразделениями нацгвардии и армии продолжались 30 ноября и 1 декабря. Конфронтация завершилась, когда командир мятежных силовиков полковник Виктор Тчонго сдался властям. Президент страны позднее охарактеризовал ситуацию как спланированную попытку госпереворота и объявил о создании комиссии по его расследованию. 4 декабря глава государства подписал декрет о роспуске парламента в ходе заседания госсовета. В июне 2023 года оппозиционная коалиция во главе с ПАИГК победила на всеобщих выборах в Гвинее-Бисау, завоевав большинство в однопалатном парламенте.