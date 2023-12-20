Армия Израиля сообщила о серии ответных атак на объекты "Хезболлах" в Ливане

Истребители, боевые вертолеты и БПЛА атаковали террористические цели, военные сооружения, ракетные площадки, оперативный штаб и склад оружия террористической организации, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Истребители, боевые вертолеты и беспилотники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по ряду военных объектов шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ осуществил серию атак на объекты террористической организации "Хезболлах" в Ливане. Истребители, боевые вертолеты и БПЛА недавно атаковали террористические цели, военные сооружения, ракетные площадки, оперативный штаб и склад оружия террористической организации "Хезболлах" на территории Ливана", - говорится в сообщении.

В среду армейская пресс-служба проинформировала о срабатывании сирен воздушной тревоги на севере Израиля. "По летательному аппарату ВВС Израиля были выпущены две ракеты класса "земля - воздух", - сообщили военные детали инцидента. "Летательный аппарат не пострадал и продолжил выполнение своей миссии", - добавили в пресс-службе, отметив, что "были зафиксированы дополнительные запуски ракет в сторону Израиля", а также что силами ПВО "была запущена ракета-перехватчик".

"В ответ на обстрелы артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по территории Ливану", - добавили в армии.

"Кроме того, с утренних часов ЦАХАЛ вел артиллерийский и танковый огонь по ряду объектов на территории Ливана, чтобы устранить угрозу, а также атаковал дополнительный террористический объект "Хезболлах", - продолжили в пресс-службе, отметив, что "с территории Ливана было произведено еще несколько запусков в направлении населенных пунктов Горен и Манара" на севере Израиля.