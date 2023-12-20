Нигер исключили из состава Франкофонии на фоне госпереворота

В организации также призвали к освобождению экс-президента Нигера Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Нигер был исключен из состава Франкофонии - организации под эгидой Франции, объединяющей франкоязычные страны. Об этом сообщается на сайте Франкофонии.

Данное решение было принято в ходе онлайн-заседания постоянного совета Франкофонии, посвященного ситуации в Нигере, где в июле произошел госпереворот. Оргкомитет объявил о приостановке членства Республики Нигер во Франкофонии с приостановкой участия ее фактических представителей в заседаниях органов Франкофонии, также было приостановлено многостороннее сотрудничество с этим государством-членом, за исключением программ, непосредственно приносящих пользу гражданскому населению, и тех, которые способствуют восстановлению демократии.

В организации также призвали к освобождению экс-президента Нигера Мохамеда Базума и восстановлению конституционного порядка.

Членами Франкофонии являются 88 государств, как отмечается на сайте организации, по всему миру к числу франкофонов принадлежит 321 млн человек.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.