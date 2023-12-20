Во Франции главы трети департаментов отказались исполнять законопроект о мигрантах

Речь идет о норме, касающейся индивидуального пособия на автономию

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти 32 из 96 департаментов Франции, включая Париж, объявили о намерении не исполнять прописанное в новом законопроекте в области миграции требование о лишении социальных выплат пожилых иностранцев. Об этом говорится в совместном заявлении властей этих административных единиц, объединенных в рамках группы "левых департаментов".

"Мы, главы левых департаментов, отказываемся признать правомерность нормы, касающейся индивидуального пособия на автономию", - говорится в заявлении. Эта выплата по умолчанию положена всем жителям Франции в возрасте старше 60 лет, законно проживающим на ее территории и по какой-либо причине не имеющим возможности обеспечивать свой быт без посторонней помощи.

В новом законопроекте об ужесточении миграционных правил, принятом в ночь на среду Национальным собранием (нижней палатой парламента), содержится условие, по которому выплаты могут получить только те иностранцы, которые живут в республике дольше пяти лет. В отличие от индивидуальной помощи на жилье, эта сумма выплачивается не из государственной казны, а из бюджетов департаментов.

Главы этих 32 административно-территориальных единиц считают это требование и законопроект в целом "серьезным посягательством на фундаментальные права людей с иностранным гражданством", а также идущим вразрез с ценностями республики. "Под ударом находится сердце всеобщей солидарности, главными гарантами которой являются департаменты, - подчеркивается в совместном коммюнике. - Мы будем продолжать бороться против принципа "национального предпочтения", отстаивая социальную помощь, которая является и должна оставаться универсальной, поскольку все жители наших территорий имеют право на достоинство, откуда бы они ни были родом".

Национальное собрание Франции приняло законопроект об ужесточении миграционных правил при поддержке 349 депутатов, 186 проголосовали против. Он, в частности, предусматривает упрощение высылки нелегальных мигрантов, усложнение процедуры воссоединения семей, ужесточение условий получения государственной социальной помощи для иммигрантов, а также введение ежегодных миграционных квот, утверждаемых парламентом. Кроме того, в документе содержатся положения о лишении французского гражданства лиц, дополнительно имеющих паспорт другой страны, которые совершили преступление против представителей государственной власти Франции.